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Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила мнение, что ее уход с должности мог стать одной из причин эскалации военного конфликта на Украине. Об этом сообщает RND.

"Мой уход мог внести вклад в это, как, например, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или ступор в реализации Минского соглашения", – предположила Меркель.

Ангела Меркель сложила обязанности канцлера Германии в декабре 2021 года после избрания на эту должность социал-демократа Олафа Шольца.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.