Меркель выразила солидарность Украине

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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию на Украине на мероприятии, приуроченном к уходу в отставку главы ассоциации немецких профсоюзов Райнера Хоффмана.

"Я солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживаю их право на самооборону", – приводит слова Меркель РИА Новости.

Ранее советник экс-канцлера ФРГ и бригадный генерал немецкой армии в отставке Эрих Вад предостерег Киев от недооценки мощи российских военных. Он заявил, что российские военные слишком сильны, поскольку обладают превосходством как на земле, так и в воздухе.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

