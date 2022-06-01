Кремль не верит обещанию Зеленского не использовать американские РСЗО против РФ – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Кремль не доверяет словам президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не будет использовать против России реактивные системы залпового огня, которые поставят США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Чтобы доверять, нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь", – цитирует его РИА Новости.

По словам представителя Кремля, текущая ситуация говорит о том, что Зеленский уже не сдержал главное свое обещание – покончить с конфликтом на юго-востоке Украины. Кроме того, он отметил, что Киев также фактически саботировал Минские соглашения.

Вдобавок Песков обвинил Вашингтон в намеренном подогревании кризиса на Украине, в том числе путем поставок вооружений. Помощь со стороны США, считает пресс-секретарь президента, не способствует вовлечению Киева в переговоры.

Ранее сообщалось, что 1 июня Соединенные Штаты могут объявить об 11-м пакете военной помощи Украине стоимостью примерно 700 миллионов долларов. В него, как ожидается, войдут в том числе РСЗО HIMARS с дальностью ракет до 80 километров.

Американский лидер заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, с помощью которых можно наносить удары по России.

Кроме того, Владимир Зеленский пообещал, что Украина не станет использовать системы HIMARS для нанесения ударов по территории РФ.

