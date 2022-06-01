Кремль не верит обещанию Зеленского не использовать американские РСЗО против РФ – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Кремль не доверяет словам президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не будет использовать против России реактивные системы залпового огня, которые поставят США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Чтобы доверять, нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь", – цитирует его РИА Новости.
По словам представителя Кремля, текущая ситуация говорит о том, что Зеленский уже не сдержал главное свое обещание – покончить с конфликтом на юго-востоке Украины. Кроме того, он отметил, что Киев также фактически саботировал Минские соглашения.
Вдобавок Песков обвинил Вашингтон в намеренном подогревании кризиса на Украине, в том числе путем поставок вооружений. Помощь со стороны США, считает пресс-секретарь президента, не способствует вовлечению Киева в переговоры.
Ранее сообщалось, что 1 июня Соединенные Штаты могут объявить об 11-м пакете военной помощи Украине стоимостью примерно 700 миллионов долларов. В него, как ожидается, войдут в том числе РСЗО HIMARS с дальностью ракет до 80 километров.
Американский лидер заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, с помощью которых можно наносить удары по России.
Кроме того, Владимир Зеленский пообещал, что Украина не станет использовать системы HIMARS для нанесения ударов по территории РФ.
Байден пообещал не поставлять Украине ракеты, способные наносить удары по РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: