США могут объявить о передаче Украине пакета военной помощи 1 июня – чиновник

Фото: Москва 24
Соединенные Штаты объявят в среду, 1 июня, о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга.
"Этот пакет будет включать системы более дальнего действия, в частности HIMARS", – приводит его слова ТАСС.
При этом он пояснил, что дальность ракет США для передаваемых Киеву РСЗО составит до 80 километров.
Он добавил, что новый пакет военной помощи США Украине оценивается в 700 миллионов долларов.
Кроме того, по его словам, Киев дал Вашингтону заверения, что не будет применять РСЗО США по целям в РФ.
Ранее Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, с помощью которых можно наносить удары по России. Заявление американского лидера прозвучало на фоне сообщений о готовящейся отправке на Украину американских ракетных систем залпового огня (РСЗО).
В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает разумным данное решение Байдена.
Кроме того, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что результатом поставок иностранного летального вооружения на Украину стало резкое повышение угрозы терроризма в стране.
Патрушев отметил, что накачивание Украины оружием, вербовка иностранных наемников и обучение боевиков нацбатальонов продолжаются и в настоящее время. По его словам, от этого страдает мирное население.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Огневые точки оборудованы военными ВСУ в больницах Харькова и Одессы – МО РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: