США могут объявить о передаче Украине пакета военной помощи 1 июня – чиновник

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Соединенные Штаты объявят в среду, 1 июня, о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга.

"Этот пакет будет включать системы более дальнего действия, в частности HIMARS", – приводит его слова ТАСС.

При этом он пояснил, что дальность ракет США для передаваемых Киеву РСЗО составит до 80 километров.

Он добавил, что новый пакет военной помощи США Украине оценивается в 700 миллионов долларов.

Кроме того, по его словам, Киев дал Вашингтону заверения, что не будет применять РСЗО США по целям в РФ.

Ранее Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, с помощью которых можно наносить удары по России. Заявление американского лидера прозвучало на фоне сообщений о готовящейся отправке на Украину американских ракетных систем залпового огня (РСЗО).

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает разумным данное решение Байдена.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что результатом поставок иностранного летального вооружения на Украину стало резкое повышение угрозы терроризма в стране.

Патрушев отметил, что накачивание Украины оружием, вербовка иностранных наемников и обучение боевиков нацбатальонов продолжаются и в настоящее время. По его словам, от этого страдает мирное население.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

