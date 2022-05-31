Поставки иностранного оружия повысили угрозу терроризма на Украине – Патрушев

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Результатом поставок иностранного летального вооружения на Украину стало резкое повышение угрозы терроризма в стране, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ТАСС.

"От поставляемого на Украину иностранного летального оружия резко возросли угрозы терроризма, разрушается гражданская инфраструктура", – сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Казани.

Патрушев отметил, что накачивание Украины оружием, вербовка иностранных наемников и обучение боевиков нацбатальонов продолжаются и в настоящее время. По его словам, от этого страдает мирное население.

Ранее Патрушев заявил, что США используют террористические организации в качестве инструмента геополитической борьбы. По его словам, этот инструмент Соединенные Штаты используют и в борьбе с Россией. Он также выразил мнение, что идеальным сценарием для НАТО и США является бесконечно тлеющий конфликт на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.