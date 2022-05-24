Патрушев заявил, что США используют террористов как инструмент геополитической борьбы

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США используют террористические организации в качестве инструмента геополитической борьбы. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

По его словам, этот инструмент Соединенные Штаты используют и в борьбе с Россией.

"Сегодня легче сказать, какая из крупнейших международных террористических организаций не возникла при американском содействии", – сказал Патрушев.

Он также выразил мнение, что идеальным сценарием для НАТО и США является бесконечно тлеющий конфликт на Украине. Патрушев подчеркнул, что Запад нуждается в Киеве в качестве противовеса России и полигона для утилизации старого вооружения.

Ранее бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер заявил, что в сложившейся ситуации главной целью должно стать достижение нейтрального статуса Украины. Он назвал идеальным результатом использование Украины в качестве моста между Россией и Европой.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

