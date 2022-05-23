Киссинджер заявил, что конечной целью должен стать нейтральный статус Украины

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В сложившейся вокруг Украины ситуации главной целью должно стать достижение нейтрального статуса страны. Об этом заявил бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер, чьи слова приводит ТАСС.

Он назвал идеальным результатом использование Украины в качестве моста между Россией и Европой.

Ранее замглавы министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко рассказал, что Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию на Украине. Он подчеркнул, что отношение к плану власти страны сформулируют после ознакомления.

До этого итальянские СМИ сообщили, что глава МИД страны представил в ООН план мирного урегулирования на Украине. Он состоит из четырех пунктов и включает прекращение огня, нейтралитет Украины, двустороннее соглашение Москвы и Киева по территориальным вопросам, а также многосторонний договор по безопасности в Европе.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

