Эксперт объяснил, почему ЕС не сможет отказаться от поддержки Украины

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель признался, что резервы военных ресурсов стран – членов объединения истощились из-за помощи Украине. При этом сам чиновник еще недавно говорил, что ЕС не допустит прекращения поставок оружия Киеву. Параллельно с этим европейские страны, которые всерьез обсуждали санкции в отношении российских энергоресурсов, постепенно принимают условия Москвы о покупке газа в рублях. Разбираемся, открестится ли ЕС от поддержки Украины или Европа продолжит оказывать помощь даже в ущерб себе.



Полны противоречий

Истощение военных ресурсов из-за поддержки Украины Боррель назвал самым очевидным примером слабых мест Евросоюза. Также глава внешнеполитической службы ЕС обратил внимание, что объединение проигрывает в темпах наращивания оборонного бюджета. По его словам, ЕС с 1999 по 2021 год увеличил эти расходы всего на 20% по сравнению с 66% у США и 292% – у России.

"Новая ситуация в сфере безопасности говорит о том, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за свою безопасность. Для этого нам необходимы современные унифицированные европейские вооруженные силы", – отметил еврочиновник.

Буквально за неделю до этого заявления Боррель говорил о том, что Евросоюз в критический для Украины момент боевых действий не допустит прекращения поставок Киеву военной техники и вооружения. Ресурсов у ЕС для этого достаточно, заявлял представитель объединения.

Кроме проблем с военной помощью, союз почти достиг своего предела по введению новых антироссийских санкций. Солидарность стран – членов объединения с Украиной дала трещину на обсуждении шестого пакета ограничений, в который должно было войти эмбарго на нефть из РФ. После почти двухнедельных дискуссий Боррель признал серьезные разногласия в ЕС по этому вопросу. В итоге шестой пакет был заблокирован.

Еще более серьезные разногласия в Евросоюзе вызывает тема российского газа и решение Владимира Путина продавать его недружественным странам за рубли с 1 апреля. Изначально многие страны ЕС были категорически против новой схемы, условия Москвы в современных реалиях называли шантажом. Однако к середине мая на них согласилась почти половина покупателей. Власти таких стран, как Германия, Италия и Венгрия, признавали, что отказ от российского газа вызовет большие проблемы в их экономике.

Пока еврочиновники размышляют над отказом от российских энергоресурсов, треть государств – членов Евросоюза столкнулась с серьезным ростом потребительских цен. Наиболее сильная инфляция наблюдается в Эстонии (19%), Литве (16,8%) и Болгарии (14,4%). Не сильно отстают эти показатели в Чехии (14,2%), Румынии (13,8%), Латвии (13%) и Польше (12,4%). На эту динамику влияет в том числе рост цен на энергоносители из-за антироссийских санкций.

"Наломали дров"

Не стоит забывать, что ЕС не является военно-политической организацией, отметил в беседе с Москвой 24 генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Их ресурсы вооружения не идут ни в какое сравнение с возможностями НАТО. В этой связи вопросы по военной помощи Украине будут относиться либо к НАТО, либо к отдельным государствам, входящим в Альянс и Евросоюз, убежден эксперт.



Андрей Кортунов генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) У некоторых стран ЕС вооружений было накоплено больше, и они могут им поделиться. У кого-то их оказалось недостаточно. В разном состоянии у стран Европы находятся и производственные возможности по быстрому выпуску нового оружия. Здесь в общем, наверное, можно согласиться с теми европейскими политиками, которые говорят, что нынешние запасы и резервы, в том числе сложившиеся после развала Советского Союза, близки к истощению.

"Конечно, для каждой страны ситуация разная. Но тем не менее определенные дефициты, которые нужно восполнять, ими ощущаются", – добавил Кортунов.

В то же время для руководства Союза более привычны и естественны экономические и другие невоенные инструменты внешней политики, напомнил эксперт. Поэтому, по его мнению, вместо военной помощи на ЕС может лечь бремя лидера в вопросе восстановления Украины после завершения конфликта.

Эксперт обратил внимание, что в Европе уже наблюдается усталость от боевых действий. В этих условиях общественность так или иначе начинает переключаться на другие темы. "Это не значит, что Украину вообще забудут и санкции против России отменят. Но тем не менее Европа психологически привыкает к этому конфликту, это факт", – сказал политолог.

Евросоюз в целом не собирается отказываться от поддержки Киева, считает Кортунов. Это произойдет только в случае развала Украины или при ситуации, когда власти страны не смогут получать помощь Евросоюза, убежден эксперт. Но столь эмоционального восприятия происходящих там событий в ЕС уже не будет. "Возможно, начнет появляться больше оппонентов, которые скажут, что в их странах много проблем и поэтому не стоит отправлять свои ресурсы в Киев. Хотя пока консенсус относительно необходимости поддерживать Украину существует", – заключил Кортунов.

Чувствуется общая тенденция, что сегодня от Вашингтона до Брюсселя есть некое разумное переосмысление происходящего, сказал Москве 24 завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. По его мнению, начинают появляться косвенные подтверждения, что отношение к событиям на Украине на Западе начинает меняться.



Андрей Кошкин завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Приходит осмысление того, что они "наломали дров". И в экономическом, и в социальном, и в военном, и в политическом, и в гуманитарном отношении. Евросоюз настрелял себе в ноги, Вашингтон не очень хорошо отнесся к своим союзникам. Все тенденции ведут к тому, что положение дел в странах ЕС, скорее всего, будет усугубляться.

Эксперт отметил, что заявление об истощении запасов вооружения в странах ЕС появилось на фоне проблем с продовольствием в Европе. Ситуация с потенциальным голодом способна заставить союз смягчить свою риторику, предполагает Кошкин. В то же время политолог считает, что на данный момент ЕС не откажется от поддержки Киева.

"Вопрос поставок военной помощи не упирается в успех или неуспех украинских вооруженных сил. Здесь все зависит от решения США по отношению к конфликту на Украине. Если оно сопряжено с его продолжением, то Боррель никуда не денется и будет заявлять то, что требует Вашингтон. В принципе, США мало волнует успех или неуспех украинских военных. Главное, чтобы боевые действия продолжались", – сказал Кошкин.

Кроме того, в Европе продолжают гордиться достигнутым единством против России, объясняет политолог. Эти настроения поддерживаются Вашингтоном. Поэтому ЕС пока продолжит оказывать помощь Украине, несмотря ни на какие собственные убытки, резюмировал эксперт.