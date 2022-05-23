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Эксперт объяснил, почему ЕС не сможет отказаться от поддержки Украины

Остыл порыв? Хочет ли Евросоюз откреститься от поддержки Украины
политиказа рубежом

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель признался, что резервы военных ресурсов стран – членов объединения истощились из-за помощи Украине. При этом сам чиновник еще недавно говорил, что ЕС не допустит прекращения поставок оружия Киеву. Параллельно с этим европейские страны, которые всерьез обсуждали санкции в отношении российских энергоресурсов, постепенно принимают условия Москвы о покупке газа в рублях. Разбираемся, открестится ли ЕС от поддержки Украины или Европа продолжит оказывать помощь даже в ущерб себе.

Фото: depositphotos/Foto-VDW

Полны противоречий

Истощение военных ресурсов из-за поддержки Украины Боррель назвал самым очевидным примером слабых мест Евросоюза. Также глава внешнеполитической службы ЕС обратил внимание, что объединение проигрывает в темпах наращивания оборонного бюджета. По его словам, ЕС с 1999 по 2021 год увеличил эти расходы всего на 20% по сравнению с 66% у США и 292% – у России.

"Новая ситуация в сфере безопасности говорит о том, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за свою безопасность. Для этого нам необходимы современные унифицированные европейские вооруженные силы", – отметил еврочиновник.

Буквально за неделю до этого заявления Боррель говорил о том, что Евросоюз в критический для Украины момент боевых действий не допустит прекращения поставок Киеву военной техники и вооружения. Ресурсов у ЕС для этого достаточно, заявлял представитель объединения.

Кроме проблем с военной помощью, союз почти достиг своего предела по введению новых антироссийских санкций. Солидарность стран – членов объединения с Украиной дала трещину на обсуждении шестого пакета ограничений, в который должно было войти эмбарго на нефть из РФ. После почти двухнедельных дискуссий Боррель признал серьезные разногласия в ЕС по этому вопросу. В итоге шестой пакет был заблокирован.

Еще более серьезные разногласия в Евросоюзе вызывает тема российского газа и решение Владимира Путина продавать его недружественным странам за рубли с 1 апреля. Изначально многие страны ЕС были категорически против новой схемы, условия Москвы в современных реалиях называли шантажом. Однако к середине мая на них согласилась почти половина покупателей. Власти таких стран, как Германия, Италия и Венгрия, признавали, что отказ от российского газа вызовет большие проблемы в их экономике.

Пока еврочиновники размышляют над отказом от российских энергоресурсов, треть государств – членов Евросоюза столкнулась с серьезным ростом потребительских цен. Наиболее сильная инфляция наблюдается в Эстонии (19%), Литве (16,8%) и Болгарии (14,4%). Не сильно отстают эти показатели в Чехии (14,2%), Румынии (13,8%), Латвии (13%) и Польше (12,4%). На эту динамику влияет в том числе рост цен на энергоносители из-за антироссийских санкций.

"Наломали дров"

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Не стоит забывать, что ЕС не является военно-политической организацией, отметил в беседе с Москвой 24 генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Их ресурсы вооружения не идут ни в какое сравнение с возможностями НАТО. В этой связи вопросы по военной помощи Украине будут относиться либо к НАТО, либо к отдельным государствам, входящим в Альянс и Евросоюз, убежден эксперт.

У некоторых стран ЕС вооружений было накоплено больше, и они могут им поделиться. У кого-то их оказалось недостаточно. В разном состоянии у стран Европы находятся и производственные возможности по быстрому выпуску нового оружия. Здесь в общем, наверное, можно согласиться с теми европейскими политиками, которые говорят, что нынешние запасы и резервы, в том числе сложившиеся после развала Советского Союза, близки к истощению.
Андрей Кортунов
генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)

"Конечно, для каждой страны ситуация разная. Но тем не менее определенные дефициты, которые нужно восполнять, ими ощущаются", – добавил Кортунов.

В то же время для руководства Союза более привычны и естественны экономические и другие невоенные инструменты внешней политики, напомнил эксперт. Поэтому, по его мнению, вместо военной помощи на ЕС может лечь бремя лидера в вопросе восстановления Украины после завершения конфликта.

Эксперт обратил внимание, что в Европе уже наблюдается усталость от боевых действий. В этих условиях общественность так или иначе начинает переключаться на другие темы. "Это не значит, что Украину вообще забудут и санкции против России отменят. Но тем не менее Европа психологически привыкает к этому конфликту, это факт", – сказал политолог.

Евросоюз в целом не собирается отказываться от поддержки Киева, считает Кортунов. Это произойдет только в случае развала Украины или при ситуации, когда власти страны не смогут получать помощь Евросоюза, убежден эксперт. Но столь эмоционального восприятия происходящих там событий в ЕС уже не будет. "Возможно, начнет появляться больше оппонентов, которые скажут, что в их странах много проблем и поэтому не стоит отправлять свои ресурсы в Киев. Хотя пока консенсус относительно необходимости поддерживать Украину существует", – заключил Кортунов.

Чувствуется общая тенденция, что сегодня от Вашингтона до Брюсселя есть некое разумное переосмысление происходящего, сказал Москве 24 завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. По его мнению, начинают появляться косвенные подтверждения, что отношение к событиям на Украине на Западе начинает меняться.

Приходит осмысление того, что они "наломали дров". И в экономическом, и в социальном, и в военном, и в политическом, и в гуманитарном отношении. Евросоюз настрелял себе в ноги, Вашингтон не очень хорошо отнесся к своим союзникам. Все тенденции ведут к тому, что положение дел в странах ЕС, скорее всего, будет усугубляться.
Андрей Кошкин
завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов

Эксперт отметил, что заявление об истощении запасов вооружения в странах ЕС появилось на фоне проблем с продовольствием в Европе. Ситуация с потенциальным голодом способна заставить союз смягчить свою риторику, предполагает Кошкин. В то же время политолог считает, что на данный момент ЕС не откажется от поддержки Киева.

"Вопрос поставок военной помощи не упирается в успех или неуспех украинских вооруженных сил. Здесь все зависит от решения США по отношению к конфликту на Украине. Если оно сопряжено с его продолжением, то Боррель никуда не денется и будет заявлять то, что требует Вашингтон. В принципе, США мало волнует успех или неуспех украинских военных. Главное, чтобы боевые действия продолжались", – сказал Кошкин.

Кроме того, в Европе продолжают гордиться достигнутым единством против России, объясняет политолог. Эти настроения поддерживаются Вашингтоном. Поэтому ЕС пока продолжит оказывать помощь Украине, несмотря ни на какие собственные убытки, резюмировал эксперт.

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