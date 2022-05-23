Норвегия не поддержала призыв Польши поделиться доходами от продажи газа с Украиной

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Госсекретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон прокомментировал предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться доходами от экспорта нефти и газа. Слова норвежского министра приводит портал Aftenposten.

По словам Петерссона, Норвегия считает целесообразным направить прибыль от продажи нефти и газа на решение внутренних проблем национальной экономики, в частности, в Глобальный государственный пенсионный фонд.

Ранее Моравецкий заявил, что Норвегия должна поделиться с Украиной прибылью от продажи газа и нефти. По его словам, Норвегия из-за роста цен на энергоносители дополнительно получит свыше 100 млрд евро с продажи газа и нефти.

Кроме того, экономист, аналитик Павел Самиев заявил, что миру может грозить кризис из-за санкций, проблем с логистикой и поставками продовольствия. Самиев считает, что особенно чувствительно на кризис отреагируют наименее развитые страны, которые зависят от импорта продовольствия.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила доработанный план REPowerEU по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году. По ее словам, Евросоюзу понадобится 300 миллиардов евро дополнительных инвестиций и сокращение потребления энергии на 13%, чтобы стать независимым от импорта российских энергоресурсов к 2027 году.

Также Владимир Путин назвал политику европейских стран в энергетической сфере "экономическим самоубийством". По словам президента, страны Запада завышают возможности альтернативной энергетики по внутриполитическим причинам, занижая при этом значимость традиционной.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

