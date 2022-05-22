Норвегия должна поделиться с Украиной прибылью от продажи газа – премьер Польши

Премьер-министр Польши считает, что Норвегия должна поделиться с Украиной прибылью от продажи газа и нефти.

В Минздраве Турции заявили об отсутствии подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в стране

Первая колонна строительной техники для восстановления дорог прибыла в ДНР из Пензенской области, заявили власти республики.

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