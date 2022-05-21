МО РФ показало стрельбу "Градов" по позициям ВСУ

Минобороны РФ показало стрельбу "Градов" по позициям украинских войск. Это высокоточное оружие, которое бьет точно в цель, избегая жертв среди мирного населения.

Разведку и координаты для стрельбы обеспечивают беспилотники. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

