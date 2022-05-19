17,6 тыс людей эвакуировали в РФ из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины за сутки – МО

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За последние сутки в Россию из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины эвакуировали больше 17 тысяч мирных жителей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

"Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 693 человека, в том числе 2 371 ребенок", – сказал он.

Кроме того, по его словам, за сутки поступило 89 запросов на эвакуацию в Россию, ДНР, ЛНР или подконтрольные российским войскам области Украины. К настоящему времени получено суммарно 2,7 миллиона подобных обращений. В Россию между тем эвакуировано уже в общей сложности 1 360 619 человек.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на заблокированном металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе сдался в плен еще 771 боевик националистического подразделения "Азов". Всего с 16 мая оружие сложили уже 1 730 человек, в том числе 80 раненых.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

