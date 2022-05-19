Минобороны РФ заявило о сдаче в плен за сутки 771 боевика с "Азовстали"

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе сдался в плен 771 боевик националистического подразделения "Азов", сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Всего с 16 мая оружие сложили уже 1 730 человек, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях в Новоазовске и Донецке.

17 мая Минобороны РФ опубликовало кадры сдачи в плен боевиков с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Сдавшихся в плен националистов, которые укрывались на территории металлургического комбината "Азовсталь", планирует допросить Следственный комитет России. Сотрудники СК установят личности пленных, а также их причастность к указанным преступлениям. Полученные сведения планируется сопоставить с материалами текущих уголовных дел и при необходимости учесть их в расследованиях.

В свою очередь, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что заблокированные на заводе "Азовсталь" боевики националистического подразделения "Азов" сдались в плен без условий. Так он ответил на публикацию газеты The New York Times, согласно которой боевая миссия Украины в Мариуполе была завершена, а военные эвакуированы. По данным издания, это означало окончание боев на заводе "Азовсталь".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

