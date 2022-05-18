Киев делает все, чтобы гражданские и боевики находились на "Азовстали" – Захарова

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Украинские власти делают все, чтобы военнослужащие, боевики и гражданские лица находились на территории металлургического завода "Азовсталь". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводит ТАСС.

17 мая Минобороны РФ опубликовало кадры сдачи в плен боевиков с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. За прошедшие сутки в плен ВС РФ сдались 694 человека.

Сдавшихся в плен националистов, которые укрывались на территории металлургического комбината "Азовсталь", планирует допросить Следственный комитет России. Полученные сведения планируется сопоставить с материалами текущих уголовных дел и при необходимости учесть их в расследованиях.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

