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За минувшие сутки в плен ВС РФ сдались 694 боевика украинских вооруженных формирований, блокированных на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в числе сдавшихся в плен – 29 раненых.

Всего с 16 мая в плен российским военным сдались 959 боевиков. 51 человек был направлен на лечение в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики.

Сдавшихся в плен националистов, которые укрывались на "Азовстали", планирует допросить Следственный комитет РФ. Сотрудники СК установят личности пленных, а также их причастность к указанным преступлениям. Полученные сведения планируется сопоставить с материалами текущих уголовных дел и при необходимости учесть их в расследованиях.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

