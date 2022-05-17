МО РФ показало кадры пресечения контратаки украинских механизированных батальонов

"14 мая российские военнослужащие на Запорожском направлении пресекли попытку контратаки украинских вооруженных формирований, нанеся националистам урон в живой силе и бронетехнике. В районе населенного пункта Вишневое Запорожской области киевским режимом была предпринята попытка атаковать подразделения ВС России силами двух украинских механизированных батальонов на танках и БМП", – сказано в сообщении ведомства.
На кадрах видно, как беспилотник барражирует над сельской местностью. Засняты попадания артиллерии по танкам и БМП, принадлежащим ВСУ. Также в видео демонстрируются результаты огневого поражения: бронетехника сгорела дотла, у танка взрывом боекомплекта оторвало башню.
В министерстве обороны России отметили, что российскими подразделениями были уничтожены 26 украинских танков и 12 боевых машин пехоты. Потери в живой силе противника составили около 100 человек.
В ведомстве добавили, что выдвижение бронетехники противника и подготовка к атаке были замечены при помощи дронов и средств технической разведки. В результате по бронетехнике были нанесены удары беспилотниками. Также работала артиллерия. Огонь велся и из танков и БМП. В результате украинские войска предпочли спасаться бегством.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры сдачи в плен боевиков с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Официальный представитель министерства Игорь Конашенков рассказал, что за сутки оружие сложили 265 боевиков. Среди сдавшихся в плен более 50 человек тяжело ранены. Нуждающихся в медицинской помощи направили в больницу Новоазовска ДНР.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
МО РФ заявило, что 265 боевиков из "Азовстали" сдались в плен за сутки
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