МО РФ показало кадры пресечения контратаки украинских механизированных батальонов

Видео: Минобороны РФ

Вооруженные силы России отразили попытку контратаки двух украинских механизированных батальонов. В результате бронетехника была уничтожена. Видео с места событий опубликовало Минобороны РФ.

"14 мая российские военнослужащие на Запорожском направлении пресекли попытку контратаки украинских вооруженных формирований, нанеся националистам урон в живой силе и бронетехнике. В районе населенного пункта Вишневое Запорожской области киевским режимом была предпринята попытка атаковать подразделения ВС России силами двух украинских механизированных батальонов на танках и БМП", – сказано в сообщении ведомства.

На кадрах видно, как беспилотник барражирует над сельской местностью. Засняты попадания артиллерии по танкам и БМП, принадлежащим ВСУ. Также в видео демонстрируются результаты огневого поражения: бронетехника сгорела дотла, у танка взрывом боекомплекта оторвало башню.

В министерстве обороны России отметили, что российскими подразделениями были уничтожены 26 украинских танков и 12 боевых машин пехоты. Потери в живой силе противника составили около 100 человек.

В ведомстве добавили, что выдвижение бронетехники противника и подготовка к атаке были замечены при помощи дронов и средств технической разведки. В результате по бронетехнике были нанесены удары беспилотниками. Также работала артиллерия. Огонь велся и из танков и БМП. В результате украинские войска предпочли спасаться бегством.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры сдачи в плен боевиков с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Официальный представитель министерства Игорь Конашенков рассказал, что за сутки оружие сложили 265 боевиков. Среди сдавшихся в плен более 50 человек тяжело ранены. Нуждающихся в медицинской помощи направили в больницу Новоазовска ДНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.