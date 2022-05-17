ВС России уничтожили украинских резервистов и зарубежное вооружение во Львовской области

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России уничтожили личный состав украинских резервных формирований, а также иностранное вооружение из США и стран Евросоюза на территории Львовской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, удары по позициям противника были нанесены высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе железнодорожной станции Старичи. Также были уничтожены резервы противника в районах населенных пунктов Ахтырка Сумской области и Десна Черниговской области.

Ранее российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников. Кроме того, в районе населенного пункта Степное Херсонской области была перехвачена тактическая ракета "Точка-У".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

