ВС России уничтожили украинский штаб теробороны в ЛНР

Фото: Минобороны РФ

ВКС России ударами высокоточных ракет уничтожили украинские штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады на территории ЛНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В населенных пунктах Золотое и Врубовка поражены 32 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе Краснопавловка Харьковской области.

В результате ударов уничтожены свыше 300 националистов, выведены из строя 37 единиц военной техники.

Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-27 в Харьковской области. Также были перехвачены 2 украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" над населенным пунктом Топольское в Харьковской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.