Неонацисты и СБУ проводят карательные рейды против жителей Харьковской области – МО РФ

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Украинские неонацисты и СБУ проводят в Харьковской области карательные рейды, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, боевики проверяют местных жителей на предмет наличия у них пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим.

"Всех подозреваемых арестовывают по статье "коллаборационизм" Уголовного кодекса Украины и увозят в неизвестном направлении", – сказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что такие действия являются преступными и направлены на запугивание украинцев, чтобы скрыть сложившуюся в стране катастрофическую ситуацию, вызванную деструктивной политикой Киева.

Генерал-полковник отметил, что все факты издевательств и глумления киевского режима над собственным народом имеют достаточную доказательную базу, поэтому рано или поздно данные преступления станут достоянием мировой общественности и будут расследованы.

Мизинцев также сообщил, что украинские силовики заняли боевые позиции в детской больнице на улице 40 лет Победы и в медицинском колледже на улице Черновая в Лисичанске, а на прилегающей территории разместили тяжелое вооружение.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

