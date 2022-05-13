Неонацисты и СБУ проводят карательные рейды против жителей Харьковской области – МО РФ

Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire/Celestino Arce Lavin
Украинские неонацисты и СБУ проводят в Харьковской области карательные рейды, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
По его словам, боевики проверяют местных жителей на предмет наличия у них пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим.
"Всех подозреваемых арестовывают по статье "коллаборационизм" Уголовного кодекса Украины и увозят в неизвестном направлении", – сказал Мизинцев.
Он подчеркнул, что такие действия являются преступными и направлены на запугивание украинцев, чтобы скрыть сложившуюся в стране катастрофическую ситуацию, вызванную деструктивной политикой Киева.
Генерал-полковник отметил, что все факты издевательств и глумления киевского режима над собственным народом имеют достаточную доказательную базу, поэтому рано или поздно данные преступления станут достоянием мировой общественности и будут расследованы.
Мизинцев также сообщил, что украинские силовики заняли боевые позиции в детской больнице на улице 40 лет Победы и в медицинском колледже на улице Черновая в Лисичанске, а на прилегающей территории разместили тяжелое вооружение.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВСУ расстреляли шесть гражданских машин в Харьковской области
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: