Украинцев задерживают за установленный на телефон Telegram – МО РФ

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Участники украинской территориальной обороны в Николаеве задерживают местных жителей за установленный на телефон Telegram, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он уточнил, что в городе проводятся рейды с целью выявления пророссийских взглядов и фактов передачи какой-либо информации военнослужащим РФ. Мирных жителей задерживают также за подписки на российские каналы в соцсетях и отправку СМС-сообщений на номера из России.
"Всех подозреваемых задерживают и подвергают пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками", – сказал Мизинцев.
По его словам, националисты в принудительном порядке изымают у украинских мирных жителей ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны, а также заставляют оборудовать блокпосты и опорные пункты. Генерал-майор также сообщил, что десятки задержанных граждан так и не вернулись в свои дома, об их судьбах ничего не известно.
Мизинцев добавил, что с начала марта Россия доставила на Украину более 16,5 тысячи тонн гуманитарной помощи для мирных граждан. Только за прошедшие сутки было проведено восемь гуманитарных акций в ДНР и Запорожской области, в ходе которых гражданам передали 316,8 тонны гумпомощи.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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