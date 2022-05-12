ВСУ оборудовали опорный пункт в детской больнице в ЛНР – Минобороны РФ

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Украинские силовики заняли боевые позиции в детской больнице и медицинском колледже в Лисичанске Луганской Народной Республики, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Взданиях детской больницы на улице 40 лет Победы и медицинского колледжа на улице Черновая оборудован опорный пункт ВСУ, а на прилегающей территории размещено тяжелое вооружение", – сказал он.

По словам Мизинцева, украинские националисты используют объекты медицинской инфраструктуры для оборудования там огневых точек пунктов и размещения тяжелого вооружения.

"В Боровском Луганской Народной Республики в здании поликлиники на улице Красной размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжело больных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение", – добавил генерал.

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения никак не отреагировала на эти факты.

Ранее российская авиация уничтожила радиолокационную станцию наведения С-300 в районе Одессы и склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.