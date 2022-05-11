СБУ взорвала цистерну с удобрениями с целью обвинения ВС РФ в применении химоружия – МО РФ

Фото: Следственный комитет РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины подорвали под Харьковом цистерну с аммиачной селитрой с целью обвинения российских военных в применении химоружия, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Службой безопасности Украины и националистами осуществлен подрыв цистерны с удобрениями, предположительно аммиачной селитрой, в результате которого образовалось облако оранжевого дыма, которое через некоторое время рассеялось", – сказал он.

По его словам, в результате провокации никто не пострадал. Мизинцев напомнил, что Минобороны РФ предупреждало о подготовке подобных провокаций украинской стороной. Он добавил, что путем осуществления таких шагов Киев стремится получить дополнительную военную помощь от стран Запада.

Ранее Мизинцев сообщил, что Вооруженные силы Украины заминировали Кайдакский мост через Днепр, намереваясь обвинить в его разрушении российских военных. По словам Мизинцева, украинские военные планируют взорвать мост в случае подхода российских подразделений и сил Народной милиции ДНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.