Самолеты Су-35С нанесли удары по военной технике и объектам ВСУ

Видео: Министерство обороны РФ

Российские самолеты Су-35С нанесли удары высокоточным оружием по военной технике и объектам ВСУ. Кадры боевых вылетов опубликовало Минобороны РФ.

Экипажи применяют ракеты класса "воздух – поверхность" для уничтожения опорных пунктов и укрепленных целей противника.

Ранее российские средства ПВО перехватили ракету "Точка-У" и реактивный снаряд системы залпового огня "Смерч" над Харцызском Донецкой Народной Республики. По данным Минобороны, еще два снаряда системы "Смерч" были сбиты в районах Малой Камышевахи и Изюма.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

