В МО РФ заявили об уничтожении доставленного из США на станцию Соль вооружения

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

ВКС России уничтожили военную технику и вооружение, доставленные на железнодорожную станцию Соль из США и западных стран, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Соледар уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва ВСУ", – отметил он.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар тактическим комплексом "Точка-У" по городу Голая Пристань в Херсонской области.

В результате разрушен дом, где проживала семья с ребенком, повреждены 10 зданий, в том числе дом ветерана труда. По данным Минобороны РФ, есть пострадавшие среди мирного населения.