Военные РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ на территории завода "Энергомашспецсталь"

Фото: Министерство обороны РФ

Высокоточными ракетами был уничтожен украинский склад боеприпасов на территории завода "Энергомашспецсталь" в Краматорске, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также у населенного пункта Новотаврическое Запорожской области был уничтожен тактический ракетный комплекс "Точка-У". Помимо этого, были поражены 10 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины.

Ранее российская авиация поразила пункт управления 24-й отдельной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лоскутовка. Также удалось уничтожить два склада боеприпасов националистов в районе Северск и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

