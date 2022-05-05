Артиллерия ВС РФ уничтожила более 600 украинских националистов за ночь

12:13
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Артиллерия Вооруженных сил России за ночь уничтожила свыше 600 украинских националистов, 61 единицу техники, а также ряд военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Артиллерийскими подразделениями поражены 32 пункта управления, 5 складов с боеприпасами, 403 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 51 позиция украинской артиллерии", – рассказал он.
Ранее в Минобороны сообщили, что российскими ракетными войсками уничтожена батарея РСЗО БМ-21 "Град". Также удалось поразить 83 района сосредоточения живой силы и военной техники.
Помимо этого, российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских самолета, в том числе Су-24, Су-27 и Су-25. Они были сбиты в районе острова Змеиный.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
МО РФ показало видео с работой зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны
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