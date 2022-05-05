Российские средства ПВО сбили три украинских самолета

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Российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских самолета, в том числе Су-24, Су-27 и Су-25, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Самолеты были сбиты в районе острова Змеиный, населенного пункта Ингулец Херсонской области и населенного пункта Кошевое Днепропетровской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что российскими ракетными войсками уничтожена батарея РСЗО БМ-21 "Град". Также удалось поразить 83 района сосредоточения живой силы и военной техники.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

