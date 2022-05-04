Шойгу напомнил о законности атак на транспорт НАТО с вооружением для ВСУ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу напомнил, что прибывающий на Украину транспорт НАТО с вооружением и материальными средствами для ВСУ будет законно уничтожаться.

По его словам, США и союзники по Альянсу не перестают накачивать Украину оружием. При этом российские военнослужащие продолжают обеспечивать безопасность населения Донбасса, проявляя мужество и отвагу, добавил министр.

"Российские Вооруженные силы продолжат выполнять все задачи, поставленные Верховным главнокомандующим", – приводит слова Шойгу РИА Новости.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США выделят Украине военную помощь на общую сумму 800 миллионов долларов. По его словам, средства пойдут на усиление возможностей Киева вести бои на востоке страны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

