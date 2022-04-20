Поставляемое Украине оружие может быть использовано для обстрела территории РФ – МИД

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Российское руководство допускает, что оружие, которое Соединенные Штаты поставляют Украине, может быть использовано для обстрела территории РФ. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что 13 апреля Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Украине, в рамках которого страна получит военную технику и боеприпасы.
"Киеву будут переданы десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортеров, а также вертолеты Ми-17 российского производства, из которых потом будут обстреливаться мирные города ДНР и ЛНР, а возможно, и территория России – как и заявляли некоторые деятели на Украине", – сказала дипломат.
Захарова также обратила внимание на тот факт, что изначально США заказывали российские вертолеты для армии Афганистана.
Ранее 20 марта стало известно, что власти Норвегии приняли решение передать Украине около 100 переносных зенитно-ракетных комплексов "Мистраль". Глава Минобороны страны объяснил это тем, что без международной поддержки текущий конфликт может затянуться.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Запад делает все, чтобы затянуть спецоперацию ВС РФ на Украине – Шойгу
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