В МИД РФ заявили о праве считать законной целью транспорт США и НАТО с вооружением

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Замдиректора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев заявил, что Москва вправе считать законной целью транспорт США и НАТО с вооружением на Украине.

Он отметил, что заявления американской стороны о продолжении массированных поставок вооружений и военной техники для ВСУ вызывают растущую тревогу.

"Расчет понятен: замедлить нашу спецоперацию, нанести максимальный ущерб российским вооруженным силам", – приводит слова Кошелева РИА Новости.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США выделят Украине военную помощь на общую сумму 800 миллионов долларов. По его словам, средства пойдут на усиление возможностей Киева вести бои на востоке страны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

