В МО РФ сообщили об уничтожении батареи РСЗО БМ-21 "Град"

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Российскими ракетными войсками уничтожена батарея РСЗО БМ-21 "Град". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, также удалось поразить 83 района сосредоточения живой силы и военной техники.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня уничтожены четыре артиллерийских батареи, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка, 20 районов сосредоточения живой силы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.
Конашенков подчеркнул, что авиация поразила 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате удалось уничтожить до 310 националистов и 36 единиц вооружения.
Ранее в Минобороны сообщили, что российская подлодка нанесла удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам ВСУ. Пуск был выполнен из акватории Черного моря. Отмечается, что ударом высокоточных ракет инфраструктурные объекты ВСУ были поражены.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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