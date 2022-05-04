Российская подлодка нанесла удар ракетами "Калибр" по объектам ВСУ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Российская подлодка нанесла удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам Вооруженных сил Украины из акватории Черного моря, сообщает Минобороны РФ.

"Экипаж подводной лодки Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск двумя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ударом высокоточных ракет инфраструктурные объекты ВСУ были поражены.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы РФ высокоточным оружием уничтожили шесть железнодорожных электроподстанций, обеспечивавших логистическую поддержку украинских подразделений в Донбассе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.