Российские военные уничтожили шесть подстанций на железных дорогах Украины

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Вооруженные силы РФ высокоточным оружием уничтожили шесть железнодорожных электроподстанций, обеспечивавших логистическую поддержку украинских подразделений на Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подоборцы, Львов, Воловец, Тимково и Пятихатка", – сказал он.

По словам Конашенкова, через данные станции осуществлялась доставка американского и европейского вооружения группировке украинских войск на Донбассе.

Ранее Конашенков сообщил, что в районе населенного пункта Великая Камышеваха на Украине были сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч". Также средствами ПВО РФ сбиты девять беспилотников в районах населенных пунктов Изюм, Топольное, Малая Камышеваха, Русские Тишки, Бражковка Харьковской области, Зеленый Гай Николаевской области и Новокраснянка ЛНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.