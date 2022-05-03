Авиация ВКС РФ поразила 39 военных объектов Украины – МО РФ

21:15
Фото: Министерство обороны РФ
Российская авиация поразила 39 военных объектов Украины, среди которых два пункта управления и 36 районов скопления сил и техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Он рассказал, что артиллерия поразила 11 пунктов управления, 54 огневые позиции украинских артиллерийских подразделений, два склада горюче-смазочных материалов и 342 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и техники.
Кроме того, Конашенков заявил об уничтожении до 190 националистов и 31 единицы вооружения и техники. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе населенного пункта Рудня Черниговской области. Также была сбита в воздухе ракета "Точка-У" в районе Новой Дмитровки.
ПВО также перехватила девять реактивных снарядов систем залпового огня "Смерч" в районах Александровки и Каменки в ДНР, Семеновской, Донецком, Малой Камышевахе, Червоном Шахтере Харьковской области.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 697 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов", – сказал Конашенков.
Генерал-майор рассказал об уничтожении 2 793 танков и других боевых машин, 319 установок реактивных систем залпового огня, 1 267 орудий полевой артиллерии и 2 598 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее представитель пресс-службы Минобороны РФ Вадим Астафьев сообщил, что военные Украины и боевики нацбатальона "Азов" воспользовались режимом тишины в районе металлургического комбината "Азовсталь" для выхода на огневые позиции. По его словам, подразделения российской армии приступили к уничтожению огневых позиций.
В районе Одессы уничтожены ангары с боевыми беспилотниками
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