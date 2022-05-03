Авиация ВКС РФ поразила 39 военных объектов Украины – МО РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Российская авиация поразила 39 военных объектов Украины, среди которых два пункта управления и 36 районов скопления сил и техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он рассказал, что артиллерия поразила 11 пунктов управления, 54 огневые позиции украинских артиллерийских подразделений, два склада горюче-смазочных материалов и 342 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и техники.

Кроме того, Конашенков заявил об уничтожении до 190 националистов и 31 единицы вооружения и техники. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе населенного пункта Рудня Черниговской области. Также была сбита в воздухе ракета "Точка-У" в районе Новой Дмитровки.

ПВО также перехватила девять реактивных снарядов систем залпового огня "Смерч" в районах Александровки и Каменки в ДНР, Семеновской, Донецком, Малой Камышевахе, Червоном Шахтере Харьковской области.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 697 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов", – сказал Конашенков.

Генерал-майор рассказал об уничтожении 2 793 танков и других боевых машин, 319 установок реактивных систем залпового огня, 1 267 орудий полевой артиллерии и 2 598 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее представитель пресс-службы Минобороны РФ Вадим Астафьев сообщил, что военные Украины и боевики нацбатальона "Азов" воспользовались режимом тишины в районе металлургического комбината "Азовсталь" для выхода на огневые позиции. По его словам, подразделения российской армии приступили к уничтожению огневых позиций.

