МО РФ сообщило о четырех сбитых снарядах системы "Смерч" на Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Четыре реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" были сбиты в воздухе в районе населенного пункта Великая Камышеваха на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также средствами ПВО РФ сбиты девять беспилотников в районах населенных пунктов Изюм, Топольное, Малая Камышеваха, Русские Тишки, Бражковка Харьковской области, Зеленый Гай Николаевской области и Новокраснянка ЛНР.

Ранее Конашенков сообщил, что российская авиация поразила 39 военных объектов Украины, среди которых – 2 пункта управления и 36 районов скопления сил и техники.

Артиллерия поразила 11 пунктов управления, 54 огневые позиции украинских артиллерийских подразделений, 2 склада горюче-смазочных материалов и 342 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и техники.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.