Две группы гражданских вышли из домов у "Азовстали" по гумкоридорам – МО РФ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Две группы гражданских лиц численностью 25 и 21 человек покинули жилые дома с территории, прилегающей к заводу "Азовсталь". Они вышли по гуманитарному коридору, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"30 апреля в результате установления режима тишины и открытия гуманитарного коридора с близлежащих к территории металлургического комбината "Азовсталь" жилых домов вышло две группы гражданских лиц", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в дневное время территорию покинули 25 местных жителей, в вечернее – 21 человек. Их доставили в населенный пункт Безыменное.

В Минобороны РФ добавили, что всем гражданским лицам предоставили ночлег, питание и медпомощь.

26 апреля Владимир Путин провел в Москве переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Российский лидер заявил, что гражданские лица, если они есть на территории "Азовстали", могут выйти, а военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить.

Как отметил президент РФ, российские гуманитарные коридоры из Мариуполя действуют, по ним уже вышли 130–140 тысяч человек. Он добавил, что если на "Азовстали" все же есть мирные граждане, то удерживание их в качестве живого щита является преступлением со стороны Киева.

До этого российский лидер в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем напомнил, что украинские власти не позволяют находящимся на территории "Азовстали" сдаться. Путин подчеркнул, что отдал приказ об отмене штурма завода.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.