Мариуполь находится под контролем российской армии – Шойгу

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Российские военнослужащие контролируют Мариуполь. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

По его словам, на освобожденных от украинских националистов территориях ЛНР, ДНР и Украины налаживается мирная жизнь.

"В том числе и в Мариуполе – крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море", – подчеркнул он.

Шойгу также заявил, что транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для ВСУ, прибывшие на украинскую территорию, будут уничтожаться.

Ранее в Белом доме сообщили, что запрошенные у конгресса дополнительные средства для Украины направят на поставку вооружения Киеву. В частности, речь идет об артиллерии, бронемашинах, противотанковых средствах, системах ПВО. Байден заявил, что запрос в конгресс страны рассчитан как на нынешние потребности украинских военных, так и на более долгосрочные проекты.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.