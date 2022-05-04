Кадыров предложил провести второй этап спецоперации на территории всей Украины

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Необходимо начать проведение второго этапа спецоперации, охватив не только ДНР и ЛНР, но и территории всей Украины. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что сейчас государства обеспечивают Киев вооружением, которое потом продают местным жителям. Происходящее Кадыров назвал мировым хаосом, беспределом и призвал "поставить точку".

По его словам, после этого нужно повсеместно установить свою власть, которая будет "нормально управлять своим народом".

"И дальше вести диалог со всеми остальными государствами, которые хотят с нами (выстраивать) те или иные отношения. Хотят они санкции – будем воевать против санкций, хотят войну – будем воевать", – подчеркнул Кадыров.

Он также рассказал, что войска ДНР, ЛНР и РФ показывают хорошие результаты в ходе спецоперации. Например, отметил глава Чечни, накануне была уничтожена большая колонна азовцев и националистов.



"Потихоньку очищаем Донецк, Луганск", – заключил Кадыров.

Ранее Кадыров выразил мнение, что сейчас Украине не хватает лидера, каким был первый президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров. Он отметил, что только сильный и дальновидный лидер смог спасти от полного уничтожения. По его словам, в 90-е годы Чечню хотели сделать плацдармом для ослабления России, в результате чего в республике возник полный хаос, разруха и засилье международных террористов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

