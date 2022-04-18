Кадыров предупредил Зеленского об отсутствии у России времени сражаться 10 лет

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности противостоять России 10 лет, заявил, что у РФ нет столько времени. Аудиозапись с соответствующим заявлением Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале.

"Я тут почитал, что Зеленский заявил о готовности сражаться 10 лет. <...> У нас столько времени нет. Мы на днях закончим", – заявил Кадыров.

Ранее глава Чечни рассказал о начале "конкретной" специальной операции России на Украине, которая принесет "конкретный" результат. Также он предложил украинским военным сдаться.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

