Фото: Елена Афонина/ТАСС

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта. Торжественная церемония присвоения очередного воинского звания главе республики состоялась в Грозном, передает ТАСС.

Указ президента РФ зачитал командующий Северо-Кавказским округом войск нацгвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаров. Он же вручил Кадырову погоны генерал-лейтенанта.

Ранее Кадыров заявил об успешной демилитаризации, денацификации и "дешайтанизации" Украины. Глава Чечни сообщил, что большая часть техники, артиллерии, а также живой силы противника уничтожена. Он подчеркнул, что подобная положительная динамика наблюдается повсюду.

В начале апреля Кадыров также рассказал о формирующейся второй группе добровольцев для участия в спецоперации на Украине. По его словам, первая группа уже отправилась на защиту рубежей и интересов государства.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.