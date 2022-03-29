Кадыров заявил о необходимости "зайти" в Киев в ходе спецоперации на Украине

Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал не останавливать специальную военную операцию России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать Киев", – заявил Кадыров на масштабном сборе военных сил в Грозном.

Он также добавил, что чеченские военнослужащие готовы выехать в любое место, чтобы выполнить приказ любой сложности.

Также Рамзан Кадыров высказал свое отношение к переговорам между РФ и Украиной, последний на данный момент раунд которых состоялся в Стамбуле. По мнению чеченского лидера, переговорный процесс ничего не даст, поскольку националисты не подчиняются руководству Украины.

Новый раунд переговоров РФ и Украины состоялся во вторник, 29 марта, в Стамбуле. По итогам встречи представители украинской стороны передали российской делегации письменные предложения, подтверждающие стремление страны к нейтральному и безъядерному статусу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.