Кадыров дал сутки военным Украины на заводе "Азовсталь" на сложение оружия

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Глава Чечни Рамзан Кадыров дал сутки украинским военным, расположившимся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы сложить оружие и добровольно сдаться. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Кадыров записал видео, в котором рассказал, что знает о намерении военных сдаться.

"Я знаю, что вы хотите сдаться, у меня есть ваши разговоры. Вы не можете определиться, кому сдаться... Я даю вам слово, если вы сложите оружие, выйдите сами, то мы вас трогать не будем", – заявил глава Чечни.

При этом он подчеркнул, что по истечении данного срока всех военных уничтожат.

Ранее Кадыров призвал не останавливать специальную военную операцию России на Украине. Он также добавил, что чеченские военнослужащие готовы выехать в любое место, чтобы выполнить приказ любой сложности. По мнению чеченского лидера, переговорный процесс ничего не даст, поскольку националисты не подчиняются руководству Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

