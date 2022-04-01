Кадыров попросил Байдена увеличить поставки на Украину ПЗРК Javelin

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поставляемый Соединенными Штатами на Украину переносной зенитный ракетный комплекс Javelin особенно понравился чеченским бойцам.
"Требуем от Байдена увеличить поставки "Джавелинов". Я готов лично наградить старика за активное содействие российской спецоперации", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Он рассказал, что чеченские бойцы круглосуточно заняты поиском националистов в Мариуполе.
"Эту задачу им существенно облегчает господин Байден <...> Чтобы не отдавать этот ценный трофей (ПЗРК Javelin. – Прим. ред.), националисты обычно жертвуют 2–3 жизнями. А потом уже наши бойцы уничтожают из него целый экипаж бандеровцев", – добавил глава Чечни.
В начале марта Кадыров попросил Владимира Путина дать приказ военнослужащим захватить Харьков, Киев и другие украинские города. Этот шаг, по его словам, спасет государство и народ от угрозы. Он отметил, что переговоры между странами являются правильной мерой, но в это время гибнут люди.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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