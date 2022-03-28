Власти Чечни подтвердили нахождение Кадырова в Мариуполе

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Рамзан Кадыров находится в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.
По его словам, Кадыров привез дополнительное техническое оснащение.
"С целью поднять боевой дух наших бойцов в Мариуполе находится глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров", – подчеркнул Дудаев.
Ранее Кадыров заявил, что до полного освобождения Мариуполя от "бандеровского подполья" осталось недолго. По его словам, бойцы дом за домом очищают город от националистических батальонов. Кадыров добавил, что военные действуют решительно и оперативно, исследуя каждый многоэтажный дом вплоть до крыши.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Политолог оценил предстоящие переговоры РФ и Украины
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