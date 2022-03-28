Кадыров заявил о скором освобождении Мариуполя

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До полного освобождения Мариуполя от "бандеровского подполья" осталось недолго. Об этом сообщает Life со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадырова.

По его словам, бойцы дом за домом очищают город от националистических батальонов. Кадыров добавил, что военные действуют решительно и оперативно, исследуя каждый многоэтажный дом вплоть до крыши.

Ранее Следственный комитет РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина начал расследование пыток и убийства жительницы Мариуполя боевиками украинского нацбатальона "Азов". Ее тело со следами пыток и вырезанной на животе свастикой было обнаружено в подвале одной из школ города, где была база националистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.