Кадыров заявил о подготовке второй группы добровольцев на Украину

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем телеграм-канале о формирующейся второй группе добровольцев для участия в спецоперации на Украине. По его словам, первая группа уже отправилась "на защиту рубежей и интересов государства".

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили 386 беспилотников Украины с начала специальной операции, 224 зенитных ракетных комплекса, 1 918 танков и других боевых бронированных машин, 209 установок реактивной системы залпового огня, 814 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 789 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

