Кадыров рассказал о начале "конкретной" спецоперации на Украине

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале "конкретной" специальной операции России на Украине, а также предложил ВСУ сдаться. Об этом сообщает RT.

"Сейчас начинается конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат. Они сами напросились, так скажем, украинцы... Если вдруг кто не смог сбежать – бегите, оставьте свои позиции. Бегите, где федеральные войска: вас примут, накормят и напоят", – заявил Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что свыше тысячи морских пехотинцев из состава ВСУ сдались в плен российским военнослужащим в Мариуполе. По его словам, украинские группировки разбиваются ежедневно одна за другой.

До этого Кадыров рассказал об успешной демилитаризации, денацификации и "дешайтанизации" Украины. Он отметил, что уничтожена большая часть техники, артиллерии, а также живой силы противника. Кадыров подчеркнул, что подобная положительная динамика наблюдается повсюду.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

