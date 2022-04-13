Кадыров сообщил о тысяче морских пехотинцев ВСУ, сдавшихся в плен

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Более тысячи морских пехотинцев из состава ВСУ сдались в плен российским военнослужащим в Мариуполе, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Украинские группировки разбиваются ежедневно одна за другой. Бойцы ВСУ не знают, что делать с ранеными, не понимают, куда обращаться и что делать дальше, ведь сопротивление бесполезно, а боевых сил практически не осталось", – написал политик в своем телеграм-канале.

Кадыров также сообщил, что на территории завода "Азовсталь" находятся около 200 раненых украинских солдат, которые не могут получить квалифицированную медпомощь.

Ранее глава Чечни заявил об успешной демилитаризации, денацификации и "дешайтанизации" Украины. Он отметил, что уничтожена большая часть техники, артиллерии, а также живой силы противника. Кадыров подчеркнул, что подобная положительная динамика наблюдается повсюду.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.