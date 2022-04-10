Россия и Украина снова обменялись пленными

Россия и Украина провели очередной обмен пленными. Это подтвердила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Среди российских пленных – четыре сотрудника Росатома, которых удерживали на Украине, а также военные.

Все они уже в России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.