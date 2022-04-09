В Минобороны сообщили о новой провокации СБУ.

Уточняется, что сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Орпени тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей.

Затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и "уничтожением" якобы "российской разведывательной группы", прибывшей в Ирпень "для убийства свидетелей военных преступлений России".

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